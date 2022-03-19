Из России в Азербайджан можно попасть прямым авиарейсом

В настоящее время из России можно улететь без пересадок в 21 государство, включая Азербайджан, ОАЭ, Турцию и Марокко, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Министерстве транспорта РФ назвали доступные для россиян страны, сообщает АТОР.

По данным ведомства, на данный момент за границу летают шесть российских авиакомпаний. Они выполняют полеты в Армению, Азербайджан, Беларусь, Киргизию, Турцию, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю.

"Для осуществления зарубежных рейсов нашими перевозчиками используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за границей, в том числе 147 российских самолетов Сухой Суперджет-100 (SSJ100)", - сообщают в Минтрансе.

Уточняется, что улететь за границу россияне также могут на лайнерах зарубежных авиакомпаний. Сейчас рейсы в Россию осуществляют 29 перевозчиков из Алжира, Армении, Бахрейна, Беларуси, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.