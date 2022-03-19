В Италии отменят ковид-паспорта и маски

В Италии с 1 мая планируют отменить ковидные паспорта и маски, сообщает Ansa, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Отменять коронавирусные ограничения начнут с 1 апреля. Green Pass не будут требовать для посещения магазинов, табачных лавок, госучреждений, для заселения в гостиницы и в общественном транспорте. Однако для междугородних поездок он будет нужен до 30 апреля.

С этой же даты туристы смогут посещать рестораны в закрытых помещениях по ПЦР-тесту, но местным жителям для этого понадобится Super Green Pass. Без каких-либо справок можно будет сидеть в ресторанах и кафе на открытых террасах и верандах.

С 1 мая тесты, справки и сертификаты не нужен предъявлять для посещения любых общественных мест, кроме госпиталей и лечебно-реабилитационных центров.