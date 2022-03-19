https://news.day.az/tourism/1446105.html Самолеты рейса Баку-Стамбул не смогли приземлиться в аэропорту Сабиха Гекчен из-за непогоды
Самолеты рейса Баку-Стамбул не смогли приземлиться в аэропорту Сабиха Гекчен из-за непогоды
Самолеты авиакомпании Buta Airways, летевшие из Баку в Стамбул (рейсы J2-9103 и J2-9105) не смогли приземлиться в аэропорту Сабиха Гекчен из-за непогоды.
Как сообщили Day.Az в авиакомпании, капитаны самолетов приняли решение приземлиться в аэропорту Измира.
Напомним, что из-за непогоды указанные рейсы вылетели из Баку с опозданием. Но в связи с ухудшением погодных условий аэропорт назначения в данный момент ограничил прием самолетов по причине очистки взлетно-посадочной полосы от снега.
Самолеты вылетят из Измира сразу после возобновления работы стамбульского аэропорта.
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