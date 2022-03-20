https://news.day.az/tourism/1446141.html Когда возобновятся полеты из России в Азербайджан? - ДАТА
Когда возобновятся полеты из России в Азербайджан? - ДАТА
Крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" с завтрашнего дня возобновляет регулярные рейсы в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении компании.
Первый авиарейс Москва-Баку (СУ-1852) будет выполнен в 00:35-04:50 по местному времени.
Напомним, 5 марта "Аэрофлот" объявил о приостановке с 8 марта всех зарубежных рейсов, кроме рейсов в Минск.
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