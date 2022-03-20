Когда возобновятся полеты из России в Азербайджан?

Крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" с завтрашнего дня возобновляет регулярные рейсы в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении компании.

Первый авиарейс Москва-Баку (СУ-1852) будет выполнен в 00:35-04:50 по местному времени.

Напомним, 5 марта "Аэрофлот" объявил о приостановке с 8 марта всех зарубежных рейсов, кроме рейсов в Минск.