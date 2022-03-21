Гонконг снимет запрет на авиасообщение с девятью странами

Власти Гонконга с 1 апреля снимут запрет на авиасообщение с девятью странами, введенный в начале года из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции глава местной администрации Кэрри Лам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 1 апреля правительство Гонконга снимет запрет на авиасообщение с девятью странами", - заявила она. Возобновятся полеты в Австралию, Великобританию, Индию, Непал, Канаду, США, Пакистан, на Филиппины и во Францию. Кроме того, по словам главы региона, карантинный период в отелях для пассажиров может быть сокращен с двух до одной недели, если тесты на ковид покажут отрицательные результаты на шестой и седьмой день пребывания. При этом въезд в Гонконг пока по-прежнему открыт только для резидентов города.

Кэрри Лам также объявила о планах постепенного смягчения антиковидных ограничений в мегаполисе в три этапа начиная с 21 апреля. В настоящее время масштабы эпидемии устойчиво идут на спад, а уровень вакцинации достиг 91,5%.

С января этот специальный административный район Китая накрыла пятая, самая серьезная волна COVID-19. В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Жителям запрещено собираться в группы больше двух человек.

В воскресенье число новых случаев заражения коронавирусом снизилось до 14,1 тыс. На пике эпидемии, который пришелся на 9 марта, этот показатель достигал почти 59 тыс.