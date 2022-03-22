Туриндустрии Италии предрекли отчаяние из-за отсутствия россиян. Как сообщила немецкая Das Erste, итальянский туризм может серьезно пострадать, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, в 2019 году в Италии побывали 1,7 миллиона туристов из России, они оставили на отдыхе почти один миллиард евро.

В публикации отмечается, что пострадавшая из-за коронавируса итальянская туристическая отрасль возлагала надежды в этом году на россиян, американцев и китайцев. Однако существенное сокращение оборота оказалось крайне тяжелым для итальянского туризма, а теперь американцы и европейцы также отменяют свои поездки из-за нестабильной ситуации в Украине.