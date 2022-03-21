Молдова открывает часть воздушного пространства

Молдова с 21 марта открывает часть своего воздушного пространства для гражданской авиации. Об этом сообщило в понедельник Управление гражданской авиации республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 12:00 часть национального воздушного пространства будет открыта для использования гражданской авиацией, что позволит возобновить регулярные пассажирские перевозки. Учитывая, что воздушное пространство Украины остается закрытым и полеты в северном, южном и восточном направлениях выполняться не могут, они будут осуществляться через территорию Румынии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что такое решение было принято на заседании местной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ближайшее время авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в международной аэропорт в Кишиневе, возобновят свою работу, уточнили в управлении.