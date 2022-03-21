Российская авиакомпания будет летать в Азербайджан

Российская авиакомпания "Азимут" получила допуск к выполнению части международных рейсов.

Согласно приказу Росавиации, который в понедельник опубликован на сайте ведомства, "Азимут" допущен к выполнению рейсов в Турцию, ОАЭ, Египет, Израиль, Азербайджан, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Рейсы в Дубай и Стамбул будут выполняться из Москвы, Махачкалы, Минеральных Вод и Сочи, в Анталью - из Минеральных Вод и Сочи, на курорты Египта - из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод, в Тель-Авив - из Сочи, Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.

Рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан будут выполняться из аэропортов юга России, а также Москвы и Санкт-Петербурга.