Разработана концепция по развитию туризма в Суговушане

По поручению Президента Азербайджана мы некоторое время назад посетили Суговушан, разработали концепцию по развитию туризма. Мы уже видим здесь начало работ в соответствии с этой концепцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал в понедельник завсектором Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов.

По его словам, на этой территории планируется создание различных туристических зон вокруг водохранилища.

"На участке позади предусмотрено строительство зон отдыха. Уже состоялась церемония закладки фундамента главой государства. Планируется создание лагерей отдыха для туристов, в частности для туристов из Нафталана. В будущем планируется благоустройство территории вокруг водохранилища. Здесь же будут построены парковка и зоны общественного питания. Для проведения всех этих строительных работ первоначально выделены 5 гектаров земли", - сказал Джавадов.