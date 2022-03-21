Таиланд отменил для туристов ПЦР-тесты

Таиланд с 1 апреля отменяет для всех туристов требование ПЦР-тестов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на результаты брифинга CCSA (таиландского Центра управления ситуацией с COVID-19), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новое правило будет действовать во всех схемах въезда - Test & Go, "Песочница" и Alternative Quarantine (для туристов без вакцины). С 1 апреля также с семи до пяти дней сократится срок карантина. Остальные условия въезда остаются без изменений.

Однако в планах уже с 1 мая еще больше ослабить коронавирусные ограничения. Например, заменить ПЦР-тест по прибытии на экспресс (АТК) тест. В случае успешной реализации программы с 1 июля все ограничения, связанные с коронавирусом, будут отменены.