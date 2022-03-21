Польская авиакомпания запускает прямые рейсы в Баку

Польская авиакомпания Polskie Linie Lotnicze (LOT) открывает прямые рейсы в столицу Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится на странице в Twitter авиакомпании.

Согласно информации, первый рейс в Баку будет выполнен 27 мая из Варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена.

"Рейсы будут доступны четыре раза в неделю - по вторникам, средам, пятницам и субботам", - говорится в сообщении.