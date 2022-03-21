https://news.day.az/tourism/1446510.html Польская авиакомпания запускает прямые рейсы в Баку
Польская авиакомпания запускает прямые рейсы в Баку
Польская авиакомпания Polskie Linie Lotnicze (LOT) открывает прямые рейсы в столицу Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом говорится на странице в Twitter авиакомпании.
Согласно информации, первый рейс в Баку будет выполнен 27 мая из Варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена.
"Рейсы будут доступны четыре раза в неделю - по вторникам, средам, пятницам и субботам", - говорится в сообщении.
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