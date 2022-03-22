Граждане Азербайджана стали чаще посещать Грузию

В феврале 2022 года Турция заняла первое место по числу приезжих в Грузии - 29 606 человек, что на 85,2 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (15 983).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Национальной администрации туризма Грузии.

При этом, по данным администрации, число приезжих из Турции в Грузии сократилось в феврале 2022 года на 53,7 процента по сравнению с февралем 2020 года (63 925) и на 51,9 процента - в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (61 594).

Россия заняла второе место по числу приезжих в Грузии в феврале 2022 года с показателем 20 876 человек, что на 613,7 процента больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (2 925), но на 60,1 процента меньше по сравнению с февралем 2020 года (52 258) и на 70 процентов - в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (69 675).

Далее следуют:

- Грузия (нерезиденты) - 15 856 (рост на 175,3 процента);

- Израиль - 8 779 (рост в 199 раз);

- Украина - 8 601 (рост на 700,8 процента);

- Азербайджан - 7 562 (рост на 91,4 процента);

- Казахстан - 4 121 (рост на 830,2 процента);

- Беларусь - 3 446 (рост на 744,6 процента);

- Иран - 3 272 (рост на 842,9 процента).

В феврале 2022 года общее число приезжих в Грузии составило 165 626 человек, что на 293,6 процента больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (42 075), но на 64,5 процента меньше по сравнению с февралем 2020 года (466 409) и на 64,7 процента - в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года (469 545).