В Испании оценивают последствия потери российских туристов в 1,4 млрд евро

Испанский туристический сектор ищет альтернативы, чтобы компенсировать потерю российского туриста и противодействовать падению доходов, которое повлечет за собой его отсутствие этим летом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по оценкам Института туризма Испании Turespaña, ущерб от отсутствия российского туриста оценивается в 1,4 млрд евро. На долю россиян приходилось 2,7 проц. расходов, совершенных по иностранным кредитным картам в Испании в 2019 году.

По словам генерального директора Turespaña Мигеля Санса, в настоящее время согласовывается план работы по смягчению последствий отсутствия российского туриста в Испании. Ставка делается на привлечение путешественников из Великобритании, Франции, Бельгии, Голландии.

В 2020 году, после начала пандемии коронавируса, вклад России в туристический сектор Испании был равен 113 млн евро, потеря расходов составила 90 проц. по сравнению с 2019 годом.