Китайцы пообещали открыть космическую станцию «Тяньгун» для туристов

Китай намерен открыть космическую станцию "Тяньгун" для туристов в течение десятилетия. Об этом сообщает Служба новостей Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявление о скором доступе людей без специальной подготовки на "Тяньгун" сделал Ян Ливэй, первый китайский тайконавт.

"Вопрос стоит не о доступности таких технологий, а о наличии спроса, - сказал он. - И если такой спрос будет, то мы сможем реализовать это в течение десятилетия".

Ян выступил как член Народного политического консультативного совета Китая, совещательного органа при руководстве КНР. Кроме того, тайконавт добавил, что коммерческие космические аппараты - это тренд, и потому частные компании также будут побуждать к участию в программе. Это, по его словам, приведет к развитию отрасли и устранит барьеры перед обычными людьми для посещения космоса.

В данный момент "Тяньгун" не собрана полностью, для завершения сборки и добавления двух новых модулей к имеющемуся базовому планируется осуществить шесть запусков до конца 2022 года.