Удобно ли самое дешевое одноместное купе в японском ночном поезде? Путешественник решил это выяснить. Перед вами интересная нарезка моментов из его 12-часовой поездки. Красивые кадры и приятные детали ждут вас далее, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

В ролике присутствуют субтитры, переведенные на 60 языков мира (в том числе и на русский).