https://news.day.az/tourism/1446776.html Самое дешевое одноместное купе в японском ночном поезде - ВИДЕО
Самое дешевое одноместное купе в японском ночном поезде - ВИДЕО
Удобно ли самое дешевое одноместное купе в японском ночном поезде? Путешественник решил это выяснить. Перед вами интересная нарезка моментов из его 12-часовой поездки. Красивые кадры и приятные детали ждут вас далее, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
В ролике присутствуют субтитры, переведенные на 60 языков мира (в том числе и на русский).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре