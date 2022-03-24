Из Турции в три страны Средиземноморья начинает курсировать морской автобус

Альтернативу воздушным перемещениям планирует предоставить Турция туристам из Израиля и Ливана - в конце мая, согласно сообщениям информационного агентства Anadolu, будет запущен морской автобус Hatay Sea Bus (HADO). Правда, также ожидается, что транспорт соединит и другие, "проблемные" в смысле туризма регионы и страны, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Так, как заявлено, первый рейс планируется из южного турецкого порта Хатай - который, кстати, находится в почти 500 км от Анталии по прямой и около 730 по автодорогам - в порт Фамагуста.

В дальнейшем, как заявил Бюлент Ок, заместитель генерального секретаря столичного муниципалитета Хатая, маршрут также будет служить морским мостом между южным турецким городом Хатай и несколькими странами, включая Израиль, Ливан и ещё более далёкую от туризма Ливию. "Порт теперь готов к международным пассажирским перевозкам. Сезон волн в Средиземноморье завершится к концу мая. Таким образом, с этого времени в регионе начнется работа морского автобуса", - уверил турецкий эксперт.

Добавим, что и сам одноименный регион Хатай для Турции долгое время считался проблемной зоной - а именно, спорной территорией с Сирией. В состав Турции регион вошел в 1939 году, но по-прежнему отличается протяженной границей с Сирией.