Застрявшие в Египте россияне готовятся вернуться домой

Прямо сейчас к возвращению домой готовятся тысячи россиян, застрявших в Египте, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщили в Ростуризме, своих клиентов вывезут сразу три крупных туроператора. Уже есть договорённости с несколькими отечественными авиаперевозчиками. Борта будут совершать по несколько рейсов в день из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Сочи и Минеральные Воды. Далее операторы доставят пассажиров в регионы их проживания.

Сколько времени понадобится на эвакуацию, в ведомстве не уточнили. На сегодняшний день из-за закрытого неба за границей застряли несколько тысяч туристов. Большая часть из них находится в Мексике, Таиланде и Египте.