Индонезия отменяет карантин для туристов

Индонезия прошла через пробный период "туристических пузырей" и полностью открылась для всех туристов вслед за своим райским островом - знаменитым Бали. Об этом заявил министр туризма страны Сандиага Уно. По его словам, практически все карантинные требования для иностранных туристов из США, Германии и России отменены - причём это касается не только острова Бали, где и раньше работал "туристический пузырь", но остальной территории страны, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Министр туризма также уточнил, что остаётся единственное требование - туристы должны пройти ПЦР-тест перед въездом - и он должен оказаться отрицательным. "Вакцинный ценз", по всей вероятности, отменяется.

Отметим, что перед этим решением Индонезия провела пробные две недели "туристического пузыря". В этом режиме туристов допускали на острова Бали, Батам и Бинтан.

В итоге правительство страны надеется, что ослабление ограничений на поездки увеличит количество иностранных туристов в этом году. В основном рассчитывают на рынки США, Германии, а также и России, для которой страна не закрылась. В планах - принять более чем 3 миллиона туристов.

Отметим, что схожие декларации заявлены и в других странах Юго-Восточной Азии, как то Малайзии, Вьетнаме и Филиппинах, а также Таиланде. "Ковидные" ограничения спадают одно за другим - неудивительно. Согласно данным Азиатского банка развития, на долю туризма в Юго-Восточной Азии в 2019 году приходилось более 12% объема производства, в котором занято 42 миллиона человек. Второй вопрос, что крупному российскому рынку приходится бороться с санкционными - а именно со стремлением "авиалобби" "посадить" рейсы, летающие в Россию. А европейцам, вследствие тех же санкций, эти рейсы обойдутся намного дороже.