6 стран ЕС, которые больше не просят доказательств вакцинации у туристов

По мере понимания, как путешествовать и жить бок о бок с коронавирусом, а также приближения весенних и летних каникул шесть стран Европы сняли антиковидные правила и перестали просить туристов предъявлять доказательства вакцинации по прибытии. Таким образом, стирая различия въезда для привитых и непривитых от коронавирусной инфекции путешественникам и возвращая им свободу передвижения. Это Венгрия, Ирландия, Исландия, Норвегия, Румыния и Словения, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Венгрия

Венгрия отменила свои ограничения на въезд еще в начале этого месяца. Объявляя об этом решении, венгерское правительство заявило, что все прибывающие путешественники, независимо от страны их происхождения, теперь могут въезжать в страну без предъявления сертификата о вакцинации/выздоровлении или тестирования по прибытии.

Кроме того, Венгрия также отказалась от большинства своих внутренних антиковидных ограничений. Туристам больше не надо беспокоиться о наличии или актуальности медициского документа для входа в кафе, рестораны, бары, кинотеатры и музеи.

Ирландия

Ирландские власти также объявили ранее в этом месяце, что страна больше не будет требовать от путешественников предъявления прививочного сертификата при пересечении границы. Кроме того, Ирландия также отменила требование о заполнении формы определения местонахождения пассажира.

Исландия

Власти Исландии тоже поддержали антиковидные послабления и освободили туристов от всех правил въезда на свою территорию. Находясь в Исландии, путешественники могут не соблюдать какие-либо национальные меры, поскольку страна их тоже отменила.

"Все меры по борьбе с COVID-19 на исландской границе уже закончились. Таким образом, никаких мер по профилактике коронавируса на границе не будет, независимо от того, вакцинированы путешественники или нет", - говорилось в заявлении исландских властей.

Норвегия

Как и в трех вышеупомянутых странах, Норвегия также разрешила путешественникам приезжать в страну без ограничений. Все туристы, включая невакцинированных, могут беспрепятственно въезжать в Норвегию и не беспокоиться о соблюдении внутренних антиковидных правилах, потому что их практически не осталось.

Румыния

Румыния применяет более мягкие меры для въезда туристов. Помимо отмены требования предъявлять сертификат о вакцинации или выздоровлении, власти страны также отменили требование заполнять форму поиска пассажира.

Словения

В отличие от Румынии, небольшая страна Словения продолжает применять более жесткие правила, связанные с инфекцией. Все путешественники, независимо от страны их происхождения, хоть теперь и могут въезжать в страну без необходимости предоставлять доказательства своей вакцинации или статуса переболевшего, однако некоторые категории путешественников по-прежнему обязаны заполнять форму поиска пассажиров.

Остальные страны

Другие страны, такие как Германия, Италия и Франция, тоже смягчили некоторые из своих санитарно-гигиенических правил. Большинство из них больше не требуют от путешественников наличия сертификата о вакцинации/выздоровлении или тестирования при посещении различных общественных мест и мероприятий.

Новые, а по сути, старые правила, действовавшие до пандемии и практикующие свободный въезд в страны Европы, путешественники встретили с воодушевлением, чего нельзя сказать о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ведомство призывает не расслабляться и осторожно относиться к текущей ситуации. Например, руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ заявил ранее на этой неделе, что страны Европейского блока сняли свои ограничения слишком рано. По его словам, случаи заражения коронавирусом в Евросоюзе быстро растут, поскольку некоторые страны слишком рано отказались от своих защитных мер.