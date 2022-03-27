В популярном городе Европы туристам начали выдавать пистолеты

Туристов в Венеции - популярном европейском городе на воде - вооружат пистолетами, чтобы отбиваться от дерзких и злобных чаек. Речь идет, конечно, не о боевом оружии, а об обычных водяных пистолетах, сообщили местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Дело в том, что в последние годы итальянский город страдает не только от овертуризма - избыточного количества путешественников, но и от агрессивных и надоедливых чаек, которые воспринимают туристов как мишень и часто отбирают у них еду, хотя могли бы, как и положено их виду, есть рыбу. Однако ловить они ее не умеют и, вероятно, не очень хотят, когда вокруг столько легкой добычи.

По информации The Guardian, один из отельеров жаловался, что, как только гости встают, чтобы пойти в буфет, "чайки набрасываются на еду и забирают ее", в результате чего появляются битые тарелки и стаканы.

Идея раздать отдыхающим водяные пистолеты появилась во время недавнего семинара, на котором эксперт по гигиене Франческа Боэмо заявила, что чайки опасны и представляют собой проблему "для здоровья и гигиены, а также для зданий и окружающей среды". Однако их нельзя истреблять, как мышей-вредителей, поскольку белые чайки являются редким и охраняемым видом. Поэтому было найдено такое решение - пользоваться водяными пистолетами, чтобы не вредить птицам, а отпугивать их.