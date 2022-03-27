Индия возобновляет международное авиасообщение

Порядка 3,2 тыс. международных авиарейсов в неделю в Индию и из нее разрешено осуществлять индийским и иностранным авиакомпаниям после того, как в воскресенье Нью-Дели возобновил регулярное международное авиасообщение, прерванное два года назад из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на информацию, полученную в Главном управлении гражданской авиации Индии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По этим данным, в общей сложности 1 466 международных рейсов в неделю одобрены для шести индийских авиаперевозчиков. По данным управления, они могут выполнять полеты по 43 направлениям в 27 стран. Кроме того, около 60 иностранных авиакомпаний из порядка 40 государств получили разрешение на 1 783 рейса в неделю в Индию и из нее на так называемый летний период полетов. Летнее расписание будет действовать с 27 марта по 29 октября.

Как в свою очередь отмечает в воскресенье газета The Times of India, число полетов будет расти постепенно. Рост количества авиарейсов может привести к снижению тарифов на билеты. Но цены, вероятно, все равно будут выше, чем во времена до пандемии, из-за специальной военной операции России в Украине и скачка цен на нефть.