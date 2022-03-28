В России приостановили продажу туров за рубеж

Российские туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству зарубежных направлений. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Догузовой, туроператоры приняли данное решение исходя из текущей ситуации с авиарейсами. "Решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как мы вернем всех своих туристов домой", - добавила она.

Глава Ростуризма также попросила туристов ответственно подходить к планированию поездок за рубеж и принимать во внимание все возможные сложности и постоянно меняющиеся обстоятельства.