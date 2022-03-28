Российская авиакомпания продлила приостановку полетов в Азербайджан

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" продлила приостановку полетов в Азербайджан еще на месяц.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на авиаперевозчика, отменены все рейсы в Азербайджан на период с восьмого марта по 30 апреля 2022 года включительно.

Отметим, что ранее "Уральские авиалинии" приостанавливали с 8 по 26 марта рейсы в Азербайджан (Баку, Гянджа, Лянкяран).

Напомним, что Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых отсутствуют риски ареста или задержания авиатехники.