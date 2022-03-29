Индия начала выдачу пятилетних туристических виз

Индия возобновила выдачу пятилетних электронных туристических виз для граждан 156 стран. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новым правилам, иностранные путешественники, получившие такие визы, смогут въезжать в Индию только через назначенные морские и воздушные контрольно-пропускные пункты. Например, россиянам разрешат прибывать в популярную азиатскую страну через Дели, Мумбаи, Гоа и еще 25 пунктов назначения.

Пересечение сухопутной границы с электронными визами запрещено. Кроме того, власти начали выдачу долгосрочных виз на 10 лет, однако они доступны только туристам из США и Японии.