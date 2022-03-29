Новый рейс в облет России станет самым протяженным в мире

Авиакомпания Cathay Pacific анонсировала беспересадочные рейсы из Гонконга в Нью-Йорк в облет территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что раньше перевозчик выполнял рейсы через Арктику, заходя в российское воздушное пространство. Однако сейчас азиатские авиакомпании стараются избегать полетов над Россией из-за западных санкций.

Новый маршрут будет пролегать над Средней Азией, Турцией и Европой. Таким образом, рейс станет самым протяженным в мире - расстояние в 16,6 тысячи километров самолет будет преодолевать за 17 часов. По словам представителя Cathay Pacific, рейсы планируется выполнять на лайнерах Airbus А-350-1000.