Qatar Airways Privilege Club официально начнет принимать Баллы Avios в качестве валюты вознаграждения, открывая целый мир новых возможностей для участников, путешествующих по маршрутной сети авиакомпании, насчитывающей почти 150 направлений.

Это партнерство предлагает сочетание преимуществ, в том числе широкий спектр гарантированных премиальных мест и конкурентоспособные цены на рейсы Qatar Airways, а также возможность пользоваться услугами лучшей в мире авиакомпании и лучшего в мире аэропорта - международного аэропорта Хамад (HIA).

В честь перехода Privilege Club на использование Баллов Avios участники получат 10 тысяч бонусных Баллов Avios в бизнес-классе или в первом классе, либо 5 тысяч бонусных Баллов Avios в эконом-классе при бронировании следующего рейса за наличные, плюс Баллы Avios до 31 марта 2022 года с использованием промокода QRAVIOS.

Это предложение доступно только на сайте qatarairways.com и в мобильном приложении. Узнайте больше о предложении на странице https://www.qatarairways.com/en/offers/bonus-avios.html?cid=ORALL61280.

Повышенная доступность премиальных мест предоставляет участникам еще более широкий выбор при трате Баллов Avios на рейсах Qatar Airways благодаря преимуществам обширной глобальной сети, насчитывающей почти 400 рейсов в день во многие части мира, включая пять пунктов назначения в Австралии и 12 - в США, 21 - на Ближнем Востоке, 28 - в Африке, 35 - в Европе и 42 - в Азии.

Этот союз между партнерами oneworld дает членам Qatar Airways Privilege Club бесконечные замечательные преимущества, предлагая участникам British Airways Executive Club возможность объединения своих счетов Avios и облегчения неограниченного перевода их Баллов Avios между счетами без ограничений остатка или комиссий за перевод.

Возможность комбинировать Баллы Avios также дает участникам возможность тратить и обменивать их на премиальные рейсы Qatar Airways и British Airways, доступные на сайте Qatarairways.com и в мобильном приложении.

Узнайте больше на https://www.qatarairways.com/en/Privilege-Club/Avios.html?cid=ORALL125360.

Кроме того, у участников теперь есть доступ к большему количеству вознаграждений с уникальными возможностями расходов на более широкий спектр вариантов премиальных полетов. Участники, которые ранее пользовались недавно улучшенной опцией Cash + Qmiles, могут продолжить пользоваться теми же преимуществами вознаграждения с помощью Cash + Avios, что дает им возможность частично оплатить бронирование авиабилетов на сайте qatarairways.com и в мобильном приложении.

Баллы Avios также можно использовать для получения ряда вознаграждений, включая премиальные полеты, повышение класса обслуживания, дополнительный багаж и многое другое.

Текущие участники Privilege Club смогут плавно перейти на новую валюту вознаграждения в рамках программы лояльности - Баллы Avios, при этом их существующие балансы Qmiles автоматически изменятся на Баллы Avios в соотношении 1:1. В то время как Privilege Club открывает новый мир вознаграждений, знакомые функции Privilege Club, такие как Qpoints и Qcredits, останутся без изменений. Кроме того, количество Баллов Avios за премиальные полеты останется таким же, как и в случае с Qmiles.

Генеральный директор Qatar Airways Group Акбар Аль Бакер заявил: "Выйдя из самых трудных двух лет в отрасли, мы хотим поблагодарить наших пассажиров, которые поддержали нас и позволили нам продолжить работать. Принятие Баллов Avios максимально расширяет возможности наших участников зарабатывать и тратить вознаграждения по всему миру, предвосхищая их потребности после этого трудного периода. Это свидетельствует о нашей решимости предлагать лучшие условия для наших участников, отражая наш путь к совершенствованию программы лояльности. Мы с нетерпением ждем продолжения расширения наших услуг для клиентов в поисках новых способов дать нашим участникам возможность накапливать Баллы Avios".

Генеральный директор IAG Loyalty Адам Дэниелс сказал: "Признавая силу Баллов Avios, Qatar Airways теперь может предложить своим участникам более щедрые вознаграждения. Появление гарантированных премиальных мест в сети и возможность для участников комбинировать свои Баллы Avios - два ярких примера именно этого. Qatar Airways стремится пересмотреть лояльность для глобальной базы участников Privilege Club, и мы в IAG Loyalty с нетерпением ждем совместной работы с ними в этом важном путешествии".

IAG Loyalty и Qatar Airways работают над тем, чтобы в ближайшие месяцы представить клиентам новые преимущества партнерства, а также новые способы зарабатывать и накапливать Баллы Avios по всему миру. Будущие преимущества будут включать обширный список партнерств как с авиакомпаниями, так и с другими, включая телекоммуникации, розничную торговлю, стиль жизни, финансовые услуги и многое другое.

Privilege Club недавно выразил благодарность своим членам, повысив их статус. Эта инициатива распространяется на всех участников уровня Silver, Gold и Platinum, чей статус должен быть продлен в период с декабря 2021 по декабрь 2022 годов. Срок действия уровня этих участников будет автоматически продлен до 31 декабря 2022 года.