Из Турции в три страны Средиземноморья запущен морской автобус

Альтернативу воздушным перемещениям планирует предоставить Турция туристам из Израиля и Ливана - в конце мая, согласно сообщениям информационного агентства Anadolu, будет запущен морской автобус Hatay Sea Bus (HADO), передает Day.Az.

Так, как заявлено, первый рейс планируется из южного турецкого порта Хатай - который, кстати, находится в почти 500 км от Антальи по прямой и около 730 по автодорогам - в порт Фамагуста на Северном Кипре.

В дальнейшем, как заявил Бюлент Ок, заместитель генерального секретаря столичного муниципалитета Хатая, маршрут также будет служить морским мостом между южным турецким городом Хатай и несколькими странами, включая Израиль, Ливан и ещё более далёкую от туризма Ливию. "Порт теперь готов к международным пассажирским перевозкам. Сезон волн в Средиземноморье завершится к концу мая. Таким образом, с этого времени в регионе начнется работа морского автобуса", - уверил турецкий эксперт.