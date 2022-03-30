Пилот назвал оптимальное время полета для нервных пассажиров

Пилот из США назвал оптимальное время полета для пассажиров, которые боятся летать, или переживают по поводу турбулентности, пишет Mirror. По его словам, если вы боитесь летать, то лучше всего купить билет на утренний рейс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению летчика из Лос-Анджелеса Джерри Джонсона, это связано с метеоусловиями в раннее время суток.

"Позднее нагрев земли приводит к тому, что воздух становится более неровным, может образоваться турбулентность. Во второй половине дня более вероятно, что будет гроза", - объяснил мужчина.

Бортпроводник из Техаса, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что если пассажиру холодно во время полета, то ему лучше сесть в хвосте самолета.

"В самолетах, как правило, теплее всего сзади. Это связанно с системой вентиляции", - добавил он.