Популярная африканская страна смягчила ограничения для туристов

Власти Зимбабве отменили требование о сдаче ПЦР-теста для полностью вакцинированных путешественников. Об этом пишет Zim Live, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во вторник, 29 марта, на заседании правительства популярной африканской страны было принято решение о смягчении коронавирусных ограничений для прибывающих в республику туристов. Как заявила министр информации Моника Муцвангва, возвращающимся домой жителям и иностранным путешественникам больше не потребуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест при условии, что они имеют прививку от COVID-19 любой из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Невакцинированные туристы для въезда в Зимбабве по-прежнему должны иметь при себе результат ПЦР-теста сроком не более 48 часов.