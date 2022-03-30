Франция снимет все ограничения на выдачу виз россиянам

С 1 апреля Франция снимет ограничения на выдачу всех типов виз россиянам, в том числе туристических. Такая информация появилась на сайте Генерального консульства республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей", - говорится в сообщении.

Так, россиянам не нужно будет предоставлять сертификаты о вакцинации, одобренные в ЕС, или подтверждать наличие выданной ранее французской визы.

При этом отмечается, что получение визы не означает автоматическое разрешение на въезд в страну. Чтобы удостовериться в возможности пересечения границы, россиянам порекомендовали проверять информацию на сайте Министерства внутренних дел Франции.