https://news.day.az/tourism/1448736.html Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Израилем
Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Израилем
Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Израилем.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в среду в Twitter председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.
"Подписали сегодня с израильским коллегой Йоэлем Развозовым соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Верю, что это соглашение внесет вклад в развитие и укрепление двусторонних связей в сфере туризма", - отметил глава агентства.
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