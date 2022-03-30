Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в среду в Twitter председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

"Подписали сегодня с израильским коллегой Йоэлем Развозовым соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Верю, что это соглашение внесет вклад в развитие и укрепление двусторонних связей в сфере туризма", - отметил глава агентства.