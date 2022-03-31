Испания отменила большинство ограничений для туристов

Испания допустит туристов без "ковидных" ограничений, ... ну или почти без них, причем часть популярных направлений, а именно курортные острова, избавилась от них практически полностью. В частности, все коронавирусные ограничения отменили Канарские острова: Тенерифе, Лансароте и Гран-Канария впервые с начала пандемии принимают туристов без всяких ограничений. Их примеру вскоре должны последовать и Балеарские острова, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Ожидание "огромного количества туристов" влияет и на снятие ограничений по всей стране в целом. В частности, в Испании отказались от правил тестирования на Covid и карантина для всех, у кого есть легкие симптомы вируса или тех, у кого симптомы отсутствуют. Таким заболевшим - в том числе и туристам - вместо карантина будет рекомендовано избегать крупных социальных контактов в течение семи дней и носить маску на улице. Обязательным тест остается только для "людей в уязвимом положении". Также остаётся и масочный режим в закрытых помещениях.