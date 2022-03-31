Мировая туриндустрия потеряет $7 млрд.

Индустрия путешествий готовилась к подъему в 2022 году, поскольку пандемия коронавируса пошла на спад, однако из-за конфликта в Украине восстановление туризма в Европе замедлится, следует из доклада Euromonitor International, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

"После 24 февраля европейские страны направили свои усилия на помощь миллионам украинских беженцев, а на Россию были наложены экономические санкции, в том числе на авиаотрасль. Снижение расходов на выездной туризм в России приведет к падению доходов мировой туриндустрии как минимум на 50% по сравнению с 2021 годом", - отмечают аналитики.

Согласно исследованию, расходы в туризме в 2022 году вырастут на 92% по сравнению с прошлым годом, но из-за событий в Украине индустрия получит намного меньше ожидаемого. Как уточнили в Euromonitor International, мировая туриндустрия потеряет $6,9 млрд в 2022 году.

По данным организации, на российских туристов приходится 1% мировых расходов на путешествия. В 2021 году россияне потратили за рубежом $9,1 млрд. "Потеря обеспеченных российских туристов не подорвет восстановление отрасли, но нанесет серьезный ущерб многим странам мира: от Европы и Карибского бассейна до Турции и Таиланда", - пояснили в компании.

Там также отметили, что туристы, которые пользуются дальнемагистральными рейсами, например, из Северной Америки, откладывают свои поездки в Европу из-за событий в Украине, поскольку они не уверены в безопасности и открытости стран континента для путешествий и бизнеса.

В докладе также подчеркивается, что пандемия коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и Африке продолжает влиять на политику в сфере туризма.

"Поскольку в мире вакцинировано порядка 63% населения, и до достижения коллективного иммунитета еще далеко, то азиатские страны будут последними, кто полноценно возобновит международный туризм", - пояснили в компании.

Как сообщает Euromonitor International, такие страны, как Китай продолжают следовать строгой политике нулевого распространения COVID-19. Сюда же можно отнести Таиланд и введенные им ограничения на въезд из-за пандемии: королевство продолжит испытывать нехватку туристов, в основном китайских, как минимум до начала 2023 года.

Кроме того, нехватка вакцин является серьезным препятствием для возобновления туризма в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где 14,1% стран имеют низкий уровень дохода, и не могут обеспечить все население вакциной от коронавируса.