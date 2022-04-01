Запуск авиарейса Актау- Баку-Актау позволит укрепить отношения Азербайджана с Казахстаном

Запуск авиарейса по маршруту Актау - Баку - Актау позволит укрепить отношения Азербайджана с Казахстаном.

Об этом сказал посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов в ходе пресс-конференции, посвящённой первому рейсу FlyArystan из Актау в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это также поспособствует расширению туризма, деловых контактов, сближению и культурному обогащению.

"Наши бизнесмены чаще смогут летать друг к другу, что укрепит наши экономические отношения, а также стимулирует реализацию инвестиционных проектов", - сказал он.

Посол подчеркнул, что увеличение рейсов в Казахстан снизит стоимость перелётов для пассажиров из Азербайджана и Казахстана.

Он отметил, что в 2022 году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.