Казахстанский лоукостер совершил первый рейс в Баку

Первая казахстанская бюджетная авиакомпания FlyArystan первого апреля совершила первый рейс по маршруту Актау - Баку - Актау.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 01:20 по бакинскому времени.

Полеты будут выполняться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям.

Согласно расписанию, вылет из Актау как по пятницам, так и по воскресеньям будет осуществляться в 01:15 (GMT +5), а прибытие в Баку в 01:20 (GMT +4). Вылет в обратном направлении из Баку - в 02:20 (GMT +4), а прибытие в Актау - в 04:45 (GMT +5).

Стоимость полёта в одну сторону от 54 долларов.

Отметим, что с марта 2021 года самолёты FlyArystan начали осуществлять регулярные и чартерные рейсы в Турцию, Грузию, ОАЭ, Узбекистан, Кыргызстан, Египет.