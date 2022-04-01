Международный аэропорт Гейдар Алиев открыт для всех международных авиакомпаний
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Международный аэропорт Гейдар Алиев открыт для всех международных авиакомпаний.

Об этом сказал заместитель директора международного аэропорта Гейдар Алиев Эльнур Зульфигаров в ходе пресс-конференции, посвящённой первому рейсу FlyArystan из Актау в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, наша страна готова принимать в страну все авиакомпании.

"Сегодняшний первый рейс FlyArystan планировалось запустить еще в марте 2020 года, однако в связи с пандемией он был отложен. Запуск рейсов низкобюджетными компаниями позволит нашим гражданам по выгодным ценам осуществлять перелёты", - сказал Зульфигаров.

Он напомнил, что с пятого апреля низкобюджетная азербайджанская авиакомпания Buta Airways начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Баку - Актау - Баку.