Международный аэропорт Гейдар Алиев открыт для всех международных авиакомпаний - Эльнур Зульфигаров
Международный аэропорт Гейдар Алиев открыт для всех международных авиакомпаний.
Об этом сказал заместитель директора международного аэропорта Гейдар Алиев Эльнур Зульфигаров в ходе пресс-конференции, посвящённой первому рейсу FlyArystan из Актау в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, наша страна готова принимать в страну все авиакомпании.
"Сегодняшний первый рейс FlyArystan планировалось запустить еще в марте 2020 года, однако в связи с пандемией он был отложен. Запуск рейсов низкобюджетными компаниями позволит нашим гражданам по выгодным ценам осуществлять перелёты", - сказал Зульфигаров.
Он напомнил, что с пятого апреля низкобюджетная азербайджанская авиакомпания Buta Airways начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Баку - Актау - Баку.
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