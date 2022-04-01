Таиланд начал принимать туристов по новым правилам

Новые правила въезда анонсировали власти пляжного Таиланда. Начиная с 1 апреля всем путешественникам, въезжающим в королевство, больше не нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который ранее туристы в обязательном порядке сдавали перед вылетом. При этом тестирование по прилету сохраняется, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По сообщениям тайских СМИ, всем гостям страны - вакцинированным и невакцинированным - больше не нужно проходить лабораторный тест перед отъездом, но требования после въезда варьируются в зависимости от туристической схемы, которую турист выбрал для посещения королевства.

Власти экзотического Таиланда и правительственная целевая группа по коронавирусу решила отказаться от требования проведения теста перед вылетом, чтобы сделать побудить больше людей ехать в королевство, которое за период пандемии стало для путешественников труднодоступным направлением. Многочисленные тестирования, карантин и другие жетские требования отпугивали путешественников.

Уточняется, что путешественникам, имеющим прививку и въезжающим по программе Test & Go, необходимо забронировать отель SHA+ на первую ночь в Таиланде, пока они ждут результатов теста, готовность которых может занять до суток. На пятый день пребывания отдыхающим необходимо самостоятельно пройти экспресс-тест на антиген и сообщить о результатах.

Невакцинированные путешественники или те, кто привит вакциной, не одобренной властями страны улыбок", должны изолироваться в утвержденном отеле или курорте в течение пяти дней в соответствии с альтернативной схемой карантина и пройти тестирование на Covid-19, прежде чем им разрешать свободно передвигаться.

Кроме того, в стандартные требования в условиях непрекращающейся эпидемии коронавируса перед вылетом в Таиланд путешественники должны подать заявку на получение QR-кода Thailand Pass через официальный сайт Департамента консульских дел.

Правительство Таиланда постепенно ослабляет требования к въезду, поскольку страна готовится к переходу от пандемии к эндемии в ближайшие несколько месяцев. Королевство планирует объявить Covid-19 эндемичным заболеванием к 1 июля, но дата может измениться, если после тайского Нового года, Сонгкрана, который в этом году состоится 13 апреля, случится всплеск числа инфекций. Таким образом, у отдыхающих есть шанс, что летом условия въезда в Таиланд станут такими же, как были до пандемии. Также по данным местных СМИ, уже к 1 мая может быть скорректировано правило прохождения тестирования методом ПЦР по прилету.