Из Баку в Ташкент запускается прямой авиарейс

Узбекская авиакомпания Fly Khiva Group совместно с ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) со второго апреля запускает прямой рейс из Азербайджана в Узбекистан.

Как передает Day.Az, полеты будут выполняться по маршруту Баку - Ташкент - Баку один раз в неделю - по субботам.

Согласно расписанию AZAL, вылет из Баку - в 22:00 (GMT +4), а прибытие в Ташкент - в 01:25 (GMT +5). Вылет в обратном направлении из Ташкента - в 02:45 (GMT +5), а прибытие в Баку - в 04:35 (GMT +4).

Кроме того, ожидается, что с четвертого мая частота рейсов может быть увеличена до двух раз в неделю (по средам и субботам).