Поймать момент: почему или как меняется цена авиабилета?

Недавно в редакцию Aviatravel обратился читатель, возмущенный высокой стоимостью билетов на рейсы Buta Airways.

"Buta Airways не раз анонсировал запуск недорогих билетов в 29 евро, а их нет, цена другая, в разы дороже. Также коллега на работе оформил билет (29 евро) на себя, и сразу же хотел приобрести еще один билет для друга, но на эту дату недорогих билетов Buta Airways не осталось. Почему такое происходит?"

Aviatravel решил разобраться, что происходит с ценами на билеты.

Такие или похожие возмущения периодически можно прочитать в комментариях к постам авиакомпании, уверены, и в колцентрах авиаперевозчика их слышали не мало.

Казалось, абсолютно две справедливые претензии к Buta Airways. Ведь лоукостер анонсирует продажу недорогих билетов, но по востребованным направлениям билетов по рекламируемой привлекательной цене от 29 евро вовсе нет или практически нет. Почему?

В 29 евро или от 29 евро?!

Прежде всего, нужно сделать акцент на предлоге: авиакомпания называет цену от 29 евро, а не в 29 евро. Самая низкая стоимость билета равна 29 евро. Но она меняется, растет по мере реализации билетов и приближения даты вылета. Чем больше желающих купить их на ту или иную дату и чем ближе дата вылета, тем они дороже.

Ближе к дате вылета купить билеты от 29 евро невозможно или практически невозможно.

Недорогие билеты Buta Airways могут уплыть из-под носа по той простой причине, что кто-то более проворный выхватил их быстрее. То есть, если вы "поймали" привлекательную цену и на нужную вам дату, но решили чуточку повременить (подумать/посоветоваться) с покупкой билетов час-второй, другие пассажиры успели выбрать нужные опции на сайте авиаперевозчика и приобрести их раньше вас. Для вас стоимость билета при возвращении на сайт становится абсолютно другой: данные обновились, а билеты от 29 евро, в буквальном смысле слова, испарились. Пока вы размышляли, их разобрали.

К примеру, ситуация из обращения выше: коллега нашел билет от 29 евро и приобрел его. Однако другу оформить по тому же минимальному тарифу не получилось, бюджетных билетов не осталось, цена поднялась. Почему такое случилось?

Коллега приобрел последний билет на эту дату по минимальной цене. Следующий билет на тот же рейс система, автоматизирующая процесс пересчета тарифов (т.н. сейлз-робот), продает по более высокой цене.

То есть, чем нужнее и востребованнее предложение, тем больше пассажиров готово воспользоваться им и, соответственно, тем быстрее привлекательная цена от 29 евро у Buta Airways становится недосягаемой.

Как авиакомпании устанавливают тарифы на билеты?

Аксиома: чем больше спрос и меньше мест в самолете - тем больше цена, и наоборот. При спросе авиабилет востребован и при высокой цене. Не всегда, но спрос может привести к тому, что билет лоукостера по цене в определенные дни/недели и с дополнительным набором услуг на борту может подступиться к или стать аналогичной стоимости билета классической авиакомпании. Тут лучше обратиться к услугам традиционного авиаперевозчика, летящего в том же направлении.

Формирование стоимости авиабилетов азербайджанских авиаперевозчиков происходит так же, как и других авиакомпаний в мире - с помощью динамического ценообразования. То есть автоматизировано.

Не человек, а сложный и запутанный механизм компьютерной системы динамического ценообразования определяет тарифы на авиабилеты. Проще говоря, система реагирует на колебания спроса и фиксирует цену/количество недорогих авиабилетов. Если спрос на билеты увеличивается, то она снижает количество мест в самолете по дешевым тарифам. Если продаж нет - то стоимость билетов будет подкорректирована, они станут дешевле или перестанут расти в цене.

Вечером, ночью и до начала рабочего дня

Кроме спроса система реагирует и на множество других факторов: количество дней до вылета, уровень загрузки самолета, популярность рейса, время года (пик, актуальность сезона), время суток, день недели, месяца, экономическую и даже политическую ситуацию в стране или в мире, частоту посещения сайта и т.д.

Кстати, зачастую стоимость билетов обуславливается не только разгаром туристического сезона или днем недели, но и временем суток. Обычно авиабилеты на вечерние или ночные рейсы стоят дешевле (да и выбор в это время суток больше), чем на утренние или дневные рейсы. Система, реагируя на невысокую заинтересованность к приобретению билетов поздно вечером, ночью и рано утром до начала рабочего дня, немного снижает тарифы в эти часы суток.

Традиционно, ощутимо выгодные перелеты из Азербайджана приходятся во время низкого (мертвого) туристического сезона или сезонов: с середины октября и до середины декабря и с февраля по апрель. На перелеты в это время предлагаются недорогие билеты. Авиакомпании делают это для того, чтобы избежать убытков и поднять падающий из-за пассивного сезона спрос.

А самые дорогие перелеты из страны приходятся на конец весны, лето и начало осени (бархатный сезон), время школьных каникул, новогодние и новрузовские праздники и другие длительные выходные праздничные дни. Правда, изредка улыбается неожиданная удача: пассажир сдал билет или отменились агентские брони. И на сайте авиакомпании вновь могут появиться недорогие билеты на нужные вам даты или перед самым вылетом.

Общее руководство по приобретению дешевых билетов довольно просто:

- Планировать поездку заранее.

- На высокий сезон (лето, каникулы, праздники) билеты лучше приобретать минимум за полгода (гарантированный способ экономии).

- Держать при себе, лучше всего на телефоне, "личные данные" - фотографии паспортов или карт.

- Если нашли билеты от 29 евро в нужный город и в нужное время, бронируйте без раздумий, цена не опустится - она будет расти только вверх.

О том, как приобрести недорогие билеты у Buta Airways и сэкономить при покупке авиабилетов, можно прочитать в статьях: "От 29 евро: как успеть купить дешевые билеты на Buta Airways?" (https://www.aviatravel.az/ru/article/aviation/1683) и "Как сэкономить при покупке авиабилетов - 6 СПОСОБОВ" (https://www.aviatravel.az/ru/article/blogs/1691).

Что ж, успейте поймать момент и приятных путешествий!

AviaTravel

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