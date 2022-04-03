Названы 20 самых раздражающих пассажиров в самолете действий

Турист может подготовиться к дальнему перелету, может научиться спать в самолете и даже справиться со страхом перед полетом, но не может выбирать, кто будет сидеть рядом с ним, если летит в одиночестве. Британская компания Only Wanderlust провела исследование и составила топ-20 самых раздражающих авиапутешественников действий. Первое место заняла так называемая тактика, которую пприменяют непослушные дети, но успешно пользуются и взрослые, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"Многие из нас снова летают после длительного перерыва из-за пандемии. Вместе с этим приходят испытания и невзгоды, связанные с разделением замкнутого пространства с незнакомцами на высоте более 10 тысяч километров. Нам было интересно узнать, что является наиболее распространенным раздражителем и какое место займет привычка людей неправильно носить маски, поскольку это новое дополнение к воздушным путешествиям", - пояснил основатель компании Амар Хусейн.

Эксперты опросили более 1.500 авиатуристов и каждый из них рассказал, что его больше всего раздражает в попутчиках. Пинки по креслу возглавили список самых "бесячих" вещей, которые могут произойти в самолете. За них проголосовало большинство респондентов. Эксперты-психологи называют такое поведение тактикой непослушных детей: пинание сидения - это старый способ вывести людей из равновесия.

Кроме того, согласно опросу, женщин больше раздражает запах тела, чем пинки сидений, а людей в возрасте от 35 до 55 лет больше раздражают громкие разговоры. Также было удивительно, что несмотря на то, что наклон сиденья занимает седьмое место среди самых раздражающих вещей, которые туристы могут сделать в самолете, 65 процентов людей, опрошенных Only Wanderlust, посчитали, что они имеют право откинуть свое кресло во время полета.

Итак, рейтинг самых раздражающих вещей, которые пассажиры делают во время полета, выглядит следующим образом:

1. Туристы, пинающие сиденье.

2. Попутчик-вонючка - пассажир, от которого дурно пахнет.

3. Громко разговаривающий сосед.

4. Сосед, который дергает ваше авиакресло: опирается на него или пытается подтянуться, ухватившись за него.

5. Пьяный турист.

6. Шумный ребенок - плачущие младенцы или капризные дети.

7. Человек, сидящий впереди, откидывает свое сидение.

8. Путешественник, пользующийся сильными духами или одеколоном.

9. Пассажир без защитной маски или тот, кто носит ее на подбородке.

10. Турист, который храпит как паровоз.

11. Вонючие ноги - пассажир снимает носки или обувь.

12. Торопливый турист - самолет еще не завершил посадку, а нетерпеливый пассажир уже стоит и достает багаж.

13. Попутчик, который принес вонючую еду.

14. Турист, который регулярно встает со своих мест.

15. Болтун - сосед бесконечно разговаривает с вами или по телефону во время полета.

16. Доминирующий турист - сосед, который занимает весь подлокотник.

17. Слишком расслабленный - пассажир, который ставит ноги на/между вашими сиденьями.

18. Клаппер - турист, который аплодирует, когда приземляется самолет.

19. Менспредер - от англ. man - "мужчина" и spread - "раскидывать(ся), расстилать(ся)"). Пассажир, как правило, мужчина, который сидит в общественном транспорте, широко раздвинув ноги, тем самым занимая больше одного места.

20. "Сова" - использует яркие экраны телефонов или планшетов во время ночных рейсов.