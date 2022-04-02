Ассоциация туроператоров России предлагает путешествие в Азербайджан

На сайте Ассоциации туроператоров Россия опубликована статья "Азербайджан: познавательное и вкусное путешествие", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В статье говорится: "Поездка в Азербайджан увлечет гостей знакомством с богатейшим историческим наследием, которое можно совместить с отличным гастрономическим приключением. Туристы могут взять экскурсионный тур и сами подобрать себе интересные для посещения рестораны и блюда. Но они не пожалеют, если поедут в гастрономический тур по заранее подготовленной программе, где экскурсии буду чередоваться со специально выбранными ресторанами и блюдами, которые помогут раскрыть вкус страны. Азербайджан - это близко. Перелет из Москвы составит около 3-х часов".

"Гастрономический тур по Азербайджану" на 6 дней/5 ночей стоит от 65875 рублей (775 долларов), плюс авиабилет.

"Тур с экскурсионной программой и очень вкусной гастрономической. Гости хорошо узнают Баку. Гид проведет экскурсии и покажет Бакинский бульвар, Старый город, Гала - Археолого-этнографический музейный комплекс, Атешгях - Храм огнепоклонников, Янар Даг ("Горящая гора"), дворец Шекинских ханов, села Киш и Мархал", - рассказывают специалисты ассоциации.

Россиянам предлагается вкусная азербайджанская национальная кухня, экскурсионные туры "Сбежим в Баку на выходные", "Азербайджан: архитектурные памятники ЮНЕСКО", "От Каспийского моря до Кавказских гор".

Российские путешественники увидят старинные деревни, мавзолей шейха, историческую Джума мечеть, объекты архитектуры, аутентичную мастерскую по изготовлению шебеке, город Шеки и многое другое. Насладятся великолепной природой страны - горами, скалами, лесами, каньонами, реками.