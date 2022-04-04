https://news.day.az/tourism/1449558.html Красивая природа села Славянка Гедабекского района - ВИДЕО
Красивая природа села Славянка Гедабекского района - ВИДЕО
Популярный азербайджанский видеограф Вахид Гасанов, который в своем блоге в Instagram регулярно знакомит своих подписчиков с природными красотами и достопримечательностями Азербайджана, на этот раз поделился кадрами из села Славянка Гедабекского района.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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