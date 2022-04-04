Красивая природа села Славянка Гедабекского района

Популярный азербайджанский видеограф Вахид Гасанов, который в своем блоге в Instagram регулярно знакомит своих подписчиков с природными красотами и достопримечательностями Азербайджана, на этот раз поделился кадрами из села Славянка Гедабекского района.

Представляем вашему вниманию данное видео: