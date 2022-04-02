https://news.day.az/tourism/1449577.html В AZAL прокомментировали информацию о возобновлении рейсов в Москву
В AZAL прокомментировали информацию о возобновлении рейсов в Москву
Информация, опубликованная в ряде отечественных СМИ и социальных сетях, о возобновлении с определенной даты азербайджанскими авиакомпаниями рейсов в аэропорты Москвы, не соответствует действительности, передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
"Достоверная информация о выполнении всех рейсов авиаперевозчиками страны размещается на официальных ресурсах AZAL", - сказали в авиакомпании.
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