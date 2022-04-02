В AZAL прокомментировали информацию о возобновлении рейсов в Москву

Информация, опубликованная в ряде отечественных СМИ и социальных сетях, о возобновлении с определенной даты азербайджанскими авиакомпаниями рейсов в аэропорты Москвы, не соответствует действительности, передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

"Достоверная информация о выполнении всех рейсов авиаперевозчиками страны размещается на официальных ресурсах AZAL", - сказали в авиакомпании.