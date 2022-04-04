Популярная скандинавская страна сняла все ограничения на въезд туристов

Власти Дании с 29 марта сняли все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов, в том числе россиян, в страну. Такая информация появилась на официальном сайте Министерства здравоохранения королевства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь путешественники смогут въехать в популярную скандинавскую страну без предъявления сертификатов о вакцинации и отрицательных тестов на COVID-19. Кроме того, отменено требование об обязательном прохождении повторного ПЦР-исследования в течение 24 часов после прибытия.

Уточняется, что подобное решение было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Дании и со снижением ежедневных случаев заражения. При этом в Минздраве отметили, что ограничения на поездки могут быть восстановлены, если ситуация с заболеваемостью в стране изменится в худшую сторону.