Эта страна снимет ограничения на въезд туристов

Лаос намерен снять ограничения на въезд в страну для иностранных туристов, введенные в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Об этом заявили в министерстве информации, культуры и туризма републики, сообщила в понедельник газета Laotian Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, на рассмотрение премьер-министру Пханкхаму Випхавану направлены два варианта программы открытия страны для зарубежных гостей. В соответствии с первым планом предполагается, что Лаос смогут посещать все полностью привитые от коронавируса иностранцы, однако для них будет доступно лишь ограниченное число провинций и городов с благоприятной эпидемической обстановкой, признанных зелеными зонами. Второй вариант предполагает открытие без ограничений всей территории страны для вакцинированных от COVID-19 приезжих из-за рубежа. Само министерство информации, культуры и туризма поддерживает второй вариант, однако окончательное решение остается за премьером, отмечает газета.

Всем прибывающим в страну необходимо будет иметь сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, взятого не раньше чем за 72 часа до посадки в самолет. Кроме этого, по прибытии в Лаос туристам предложат установить приложение для отслеживания возможных контактов с больными COVID-19 во время пребывания в стране.

Власти Лаоса придают важное значение развитию принимающей туристической сферы, поскольку она служит источником значительных валютных поступлений в местный бюджет. Несмотря на то, что страна не имеет выхода к морю и лишена условий для пляжного отдыха, она предлагает своим гостям отличные возможности для познавательного и экологического туризма. На территории республики находятся свыше двух тысяч интересных мест и объектов, посещаемых туристами. Среди них есть многочисленные памятники истории, архитектуры и культуры, древние буддийские храмы, а также великолепные национальные парки с завораживающими природными ландшафтами, водопадами и горными озерами.