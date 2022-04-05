https://news.day.az/tourism/1450357.html Азербайджан в числе наиболее востребованных турнаправлений россиян в мае
Азербайджан в числе наиболее востребованных турнаправлений россиян в мае
Определены самые востребованные направления россиян для поездок в длинные майские выходные, сообщает Day.Az со ссылкой на туристический портал OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные поисковых запросов на перелеты в период с 30 апреля по 15 мая.
Выяснилось, что среди доступных зарубежных стран первое место в списке предпочтений занимает Турция, билеты туда искали 23 процента туристов. В число самых востребованных направлений вошли Азербайджан (пять процентов запросов), а также Кыргызстан и ОАЭ (по четыре процента).
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