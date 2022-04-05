Туристов предостерегли от поездок в азиатскую страну

Иностранных путешественников призвали избегать поездок в Мьянму после того, как новое правительство объявило о планах открыть границы для туризма, несмотря на широко распространенные беспорядки и волну протестов, охватившую страну. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Председатель Бирманской гуманитарной миссии и программный директор благотворительной организации Backpack Medics Майкл Ишервуд считает, что в нынешних условиях туристам опасно посещать азиатскую страну из-за участившихся случаев случайных арестов, терактов, поджогов деревень, изнасилований и внесудебных казней в этнических и приграничных районах.

"Если Бирма снова откроется для туристов, то это в первую очередь пойдет на пользу хунте, которая угнетает население", - предостерег Ишервуд.

Отмечалось, что верховный комиссар ООН Мишель Бачелет докладывала о том, что гуманитарный кризис в Мьянме продолжает расширяться на фоне систематической жестокости со стороны сил действующего правительства. По ее словам, экономика страны находится на грани коллапса, а более 14 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.