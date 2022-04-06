Германия сняла ещё больше ограничений

В Германии сняли еще одно ограничение: теперь карантин для тех, кто подхватил коронавирус, будет проводиться только "на добровольной основе". Федеральное правительство приняло решение отменить обязательство по карантину "контактных" с Covid-19 с 1 мая, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах объявил, что применение карантина, которое с этой даты будет официально отменено как обязательная мера, будет лишь "настоятельно рекомендовано" и будет основано на "добровольной основе". "Нынешние правила работают, но в долгосрочной перспективе в этом нет необходимости", заявил он, но призвал тех, кто заразился коронавирусом, кто был в контакте с "ковидными", а также тех, кто заезжал в "ковидонебезопасные" страны как турист "продолжать регулярно проверять себя на коронавирус".

Так что обязательной изоляции для приезжих уже не останется. В настоящее время обязательный период карантина в Германии составляет 10 дней. Однако люди, которые заразились или контактировали с коронавирусом, могут выйти из карантина, если результат теста будет отрицательным через 7 дней. Обязательным карантин останется только для тех, кто работает в медицинских учреждениях или домах престарелых.