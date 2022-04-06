Красоты Абшеронского Национального Парка

На популярной странице в Instagram The Book of Azerbaijan размещена публикация, которая посвящена красотам Абшеронского Национального Парка.

"Друзья, насладитесь красотой Абшеронского Национального Парка. Этот парк совсем юный - он был создан в 2005 году, с целью сохранения ценных видов животных и птиц. Благодаря этому, теперь, всего в 60 километрах от столицы, раскрывается живописный пейзаж, над которым кружат изящные фламинго. Этим умиротворяющим видом можно любоваться бесконечно! Давайте вместе насладимся потрясающим видом", - говорится в публикации.