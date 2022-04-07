Куба отменила ковид-ограничения для туристов

Власти Кубы отменили сертификаты о вакцинации и справки о тестировании для всех категорий туристов, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Министерство здравоохранения Кубы пошло на такой шаг благодаря улучшению эпидемиологической ситуации, а также высокому уровню вакцинации населения страны.

В конце января были отменены сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты для организованных путешественников, а с 6 апреля не нужны тесты и справки для всех туристов.

Некоторые требования сохраняются - так, прибывающих могут попросить пройти выборочное тестирование. Кроме того, ничего не сказано об отмене электронной анкеты D'Viajeros, заполняемой до вылета, это требование также остаётся в силе.